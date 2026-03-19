Woran die Spritpreisbremse noch scheitern könnte

Ein Hauch von Nervosität bei der ÖVP? Fest steht: Vor allem in den beiden Regierungsparteien rechts der Mitte treten Mitglieder bei der Spritbremse selbst auch auf die Euphoriebremse. Die Begrenzung von Übergewinnen für Raffinerien und Tankstellen ist ein Markteingriff und damit wirtschaftspolitisch unüblich für ÖVP und Neos ...