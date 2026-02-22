Wenn der Krieg einmal endet …

... AUS KIEW
Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist noch lange nicht abzusehen, aber das Rennen um die Aufbaukonjunktur danach hat längst begonnen. Länder, die bisher keinen Finger für die Ukraine gerührt haben, wie China oder die Emirate, sind am schnellsten.
Da ist es höchste Zeit, dass auch Österreich den Fuß in die Tür stellt – in der Person des Regierungsbeauftragten für den Wiederaufbau der Ukraine, Wolfgang Anzengruber. Österreich ist der sechstgrößte Investor in der Ukraine. 1000 österreichische Firmen haben Wirtschaftsverkehr mit der Ukraine, darunter 200 mit Niederlassungen.
Es darf nicht so sein, dass Europa zahlt und die USA kassieren. Apropos: Wer glaubt, dass die Außenministerin Geld nach Kiew trägt, ist am falschen Dampfer. Österreich hat noch nie an Regierungen gezahlt. Hilfe geht an Institutionen, die Leistungen vor Ort erbringen, wie UNICEF oder Rotes Kreuz. Übrigens kostet die Versorgung der Ukrainer in Österreich viermal so viel wie Hilfe vor Ort – damit die Menschen, Frauen, Kinder im Land bleiben können.
Russland setzt auf Zermürbung nicht nur der Ukraine, sondern ganz Europas. Die Ukrainer sind zäh, die Europäer uneins. 2026 wird ein heikles Jahr für Russland. Die Sanktionen beginnen – spät – zu wirken. Putin muss die Zügel noch mehr anziehen. Putin muss das Öl an China billig wie nie verkaufen. Das Reich der Mitte ist überhaupt der große Gewinner des Kriegs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.