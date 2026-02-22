Wenn der Krieg einmal endet …

Es darf nicht so sein, dass Europa zahlt und die USA kassieren. Apropos: Wer glaubt, dass die Außenministerin Geld nach Kiew trägt, ist am falschen Dampfer. Österreich hat noch nie an Regierungen gezahlt. Hilfe geht an Institutionen, die Leistungen vor Ort erbringen, wie UNICEF oder Rotes Kreuz. Übrigens kostet die Versorgung der Ukrainer in Österreich viermal so viel wie Hilfe vor Ort – damit die Menschen, Frauen, Kinder im Land bleiben können.