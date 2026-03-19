„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig

Wartet die Bundesregierung nicht auf eine europaweite Regelung zu einem Alterslimit bei der Nutzung von Social Media, was bekanntlich beim EU-Tempo bis zum sprichwörtlichen St. Nimmerleinstag dauern kann, sondern beschließt schon jetzt ein österreichisches Alterslimit auf voraussichtlich 14 Jahre, so ist von „Zensurhammer“ und „Frontalangriff auf die Meinungs- und Informationsfreiheit junger Menschen“ die Rede. Und, eh klar, von „billigem Aktionismus“.