Buchhalter gab sich selbst satte Gehaltserhöhung

Ganz anders sieht es bei den übrigen Vorwürfen aus. Eine auffällige Gehaltserhöhung etwa will der Angeklagte schlicht übersehen haben. Vier Monate lang sei sein Einkommen monatlich um 400 Euro gestiegen – ohne dass es ihm aufgefallen sei. „Wie das passieren konnte, kann ich mir nicht erklären.“ Beim Geschäftsführer sorgt diese Aussage für Kopfschütteln: „Eine Gehaltserhöhung wäre selbstverständlich mit mir zu besprechen gewesen. Und rückwirkend hat es so etwas bei uns noch nie gegeben.“