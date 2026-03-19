Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cannabis und Kokain

Ein Vorarlberger Rapper als Drogenschmuggler

Vorarlberg
19.03.2026 18:00
Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht nur teilweise geständig und wird in Berufung gehen
Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht nur teilweise geständig und wird in Berufung gehen(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Der 34-jährige Musiker aus dem Vorarlberger Oberland musste sich am Donnerstag wegen diverser Suchtgiftdelikte am Landesgericht Feldkirch verantworten. 

0 Kommentare

Es geht um den Schmuggel von Drogen aus der Schweiz nach Vorarlberg und deren Weitergabe – darunter rund 21 Kilo Cannabis, knapp 14 Kilo Marihuana sowie ein Kilogramm Kokain. Der Angeklagte zeigt sich am Landesgericht Feldkirch aber nur teilweise geständig: „Einen Teil haben wir selbst geraucht, einen Teil verkauft.“ Konkret räumt er nur rund 800 Gramm Cannabis ein – die ihm zur Last gelegten Mengen weist er jedoch entschieden zurück. Die Verteidigung zweifelt die Beweise massiv an: „In einem Rechtsstaat kann man auf Basis von zwei Aussagen niemanden verurteilen“, betont Anwalt Sanjay Doshi.

Erinnerungslücken und veränderte Aussagen
Tatsächlich gerieten die Ermittlungen erst ins Rollen, nachdem mutmaßliche Kuriere bei einer Schmuggelfahrt an der Schweizer Grenze erwischt wurden. Einer der Zeugen gab vor Gericht zu, sich kaum an den Vorfall erinnern zu können und den Angeklagten nur „flüchtig“ zu kennen. Zudem räumte er ein, bei seiner polizeilichen Einvernahme falsche Mengen genannt zu haben. Ein weiterer Belastungszeuge stützte seine Aussagen sogar nur auf Erzählungen Dritter. Auch ein bereits verurteilter Drogendealer entlastete den 34-Jährigen zumindest teilweise: Dieser sei lediglich in einen Transport von rund 800 Gramm verwickelt gewesen, „mehr nicht“.

Brisant: Beim Vorwurf bezüglich des Schmuggels und der Weitergabe von einem Kilogramm Kokain stützt sich die Anklage ausschließlich auf indirekte Aussagen. Dennoch geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte die Ware „in kürzester Zeit“ weiterverkauft habe. Im Schlussplädoyer wurde der Ton dann rauer. Der Staatsanwalt sprach von „kreativen Erklärungen“ und wertete eine Auszeit des Angeklagten auf Sardinien als „Flucht“. Für ihn steht fest: „Es gibt keinen Grund, warum mehrere Zeugen falsch aussagen sollten.“

Ein Urteil, mit dem keine Seite zufrieden ist
Das Gericht folgte letztlich der Argumentation der Anklage. Das Urteil: Schuldspruch wegen Suchtgifthandels, fünf Jahre Haft sowie 90.000 Euro als Verfallsbetrag an den Bund. Richterin Kathrin Feurle begründete den Schuldspruch mit den glaubhaften und detaillierten Schilderungen der Zeugen. Mildernd wurde das Teilgeständnis des Beschuldigten gewertet – erschwerend jedoch seine Vorstrafen, mehrere Transportfahrten sowie neue Delikte während laufender Probezeit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – beide Seiten legten Rechtsmittel ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
19.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 11°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 13°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 13°
Symbol wolkig
Feldkirch
-0° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
170.097 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
158.940 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
133.137 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1780 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1718 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal. Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der großen ...
Mehr Vorarlberg
Cannabis und Kokain
Ein Vorarlberger Rapper als Drogenschmuggler
Zahlen rückläufig?
Mobbing: Eine Statistik mit vielen Fragezeichen
Haltestellen-Check
Sitzmöglichkeiten und Schatten sind Mangelware
Ländle-Betrieb
Generationenwechsel und Umsatzplus bei Pfanner
Wegen Drohnenflug
Verwaltungsstrafe nach Skandaljagd auf Kanisfluh
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf