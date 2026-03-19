Ein Vorarlberger Rapper als Drogenschmuggler

Erinnerungslücken und veränderte Aussagen

Tatsächlich gerieten die Ermittlungen erst ins Rollen, nachdem mutmaßliche Kuriere bei einer Schmuggelfahrt an der Schweizer Grenze erwischt wurden. Einer der Zeugen gab vor Gericht zu, sich kaum an den Vorfall erinnern zu können und den Angeklagten nur „flüchtig“ zu kennen. Zudem räumte er ein, bei seiner polizeilichen Einvernahme falsche Mengen genannt zu haben. Ein weiterer Belastungszeuge stützte seine Aussagen sogar nur auf Erzählungen Dritter. Auch ein bereits verurteilter Drogendealer entlastete den 34-Jährigen zumindest teilweise: Dieser sei lediglich in einen Transport von rund 800 Gramm verwickelt gewesen, „mehr nicht“.