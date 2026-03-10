Vorarlberger kassierte seine bereits 12. Vorstrafe

Die Tinte der letzten Verurteilung war noch gar nicht getrocknet, da beging der 38-Jährige schon die nächste Tat. Laut Anklage soll der Unverbesserliche im Februar und April vergangenen Jahres wiederholt versucht haben, seine Ex-Frau zur Übergabe der gemeinsamen Kinder zu nötigen. Zudem habe er einen Mann zur Überweisung von 850 Euro veranlasst, indem er vorgaukelte, diesem ein Handy verkaufen zu wollen.