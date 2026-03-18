Eltern Geld abgenötigt: Bedingte Haft für Sohn

Schon in der ersten Verhandlung hatte der Beschuldigte keinen Hehl daraus gemacht, mit der Verwandtschaft zerstritten zu sein. „Ich bin froh, wenn ich keinen von denen sehe“, ließ er die Richterin damals wissen. Am Dienstag war es dann umgekehrt. Eltern und Bruder des 32-jährigen Angeklagten erschienen als Zeugen. Dafür fehlte der Beschuldigte. Dieser war mit einer Verurteilung in Abwesenheit einverstanden und wurde wegen Nötigung zu einer bedingten Haftstrafe in Höhe von vier Monaten und zur Zahlung von 720 Euro verurteilt. Laut früherer Aussagen des Beschuldigten hatte dieser nicht nur 75.000 Euro Schulden bei der Bank. Ende vergangenen Jahres verlor er zudem seinen Job und die Wohnung.