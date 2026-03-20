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Bürokratie-Wahnsinn

Nach Kritik: Staatssekretär plötzlich in Backstube

Tirol
20.03.2026 18:00
Josef Schellhorn besuchte kürzlich Fritz Madreiter (rechts) in dessen Bäckerei in Tirol.
Josef Schellhorn besuchte kürzlich Fritz Madreiter (rechts) in dessen Bäckerei in Tirol.(Bild: Christof Birbaumer, Büro Staatssekretär Schellhorn)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Wie herausfordernd die Zeiten für die Bäcker im gesamten Land sind, zeigte Anfang März der Tiroler Fritz Madreiter unverblümt gegenüber der „Krone“ auf – und lockte damit Josef Schellhorn (NEOS) an. Die „Krone“ weiß, was sich bei diesem Treffen alles abgespielt hat. 

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„Die Bäcker sind mittlerweile zum Aussterben verdammt!“ So schrie der Unterländer Fritz Madreiter, dessen Familienbetrieb in St. Johann seit 1907 existiert, im „Krone“-Gespräch auf. Dies untermauerte er mit zahlreichen – teils schleierhaften – Auflagen aus der Praxis. Mittels lautem Hilfeschrei wandte er sich auch an Staatssekretär Josef Schellhorn, der politisch für Deregulierung und Entbürokratisierung zuständig ist. Doch auf eine Antwort wartete er monatelang vergebens – bis jetzt!

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