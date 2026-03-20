Nach Kritik: Staatssekretär plötzlich in Backstube

„Die Bäcker sind mittlerweile zum Aussterben verdammt!“ So schrie der Unterländer Fritz Madreiter, dessen Familienbetrieb in St. Johann seit 1907 existiert, im „Krone“-Gespräch auf. Dies untermauerte er mit zahlreichen – teils schleierhaften – Auflagen aus der Praxis. Mittels lautem Hilfeschrei wandte er sich auch an Staatssekretär Josef Schellhorn, der politisch für Deregulierung und Entbürokratisierung zuständig ist. Doch auf eine Antwort wartete er monatelang vergebens – bis jetzt!