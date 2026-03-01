„Die Bäcker sind zum Aussterben verdammt!“

Der kleine, feine Betrieb liegt neben der Hauptstraße. Die Theke ist reichlich mit klassischem, aber auch ausgefallenem Sortiment gefüllt. „Das wird alles täglich frisch gemacht. Wir haben auch sehr viel Angebot für Menschen, die Unverträglichkeiten haben, fertigen sogar Semmeln an, die frei von E-Nummern sind – also keine zugesetzten künstlichen Zusatzstoffe enthalten. Das wird sehr gut geschätzt und angenommen“, betont Fritz Madreiter.