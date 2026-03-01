„Die Bäcker sind zum Aussterben verdammt!“

Sanremo-Sieger Sal da Vinci fährt zum ESC in Wien
Mit Italo-Schnulze
Der Tiroler Fritz Madreiter (60) ist seit vielen Jahren Bäcker aus Leidenschaft. Sein Familienbetrieb in St. Johann existiert seit 1907. Doch ihn am Leben zu erhalten, ist herausfordernd. Das untermauert er mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis. Gegenüber der „Krone“ packt er aus.
Der kleine, feine Betrieb liegt neben der Hauptstraße. Die Theke ist reichlich mit klassischem, aber auch ausgefallenem Sortiment gefüllt. „Das wird alles täglich frisch gemacht. Wir haben auch sehr viel Angebot für Menschen, die Unverträglichkeiten haben, fertigen sogar Semmeln an, die frei von E-Nummern sind – also keine zugesetzten künstlichen Zusatzstoffe enthalten. Das wird sehr gut geschätzt und angenommen“, betont Fritz Madreiter.
