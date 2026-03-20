Zigtausende feiern Ende des Ramadan auf Donauinsel

„Keine Kundgebung, die bei der Polizei angezeigt werden muss“

Von der Landespolizeidirektion Wien heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage: Es handelt sich hierbei um eine religiöse Veranstaltung, die jährlich an der Örtlichkeit Am Bruckhaufen 3 stattfindet. Es ist also keine Kundgebung, die bei der Polizei angezeigt werden muss – auch die Besucherzahl muss der Behörde nicht angekündigt werden. Das örtlich zuständige Stadtpolizeikommando Floridsdorf wurde jedoch wie jedes Jahr vom Veranstalter in Kenntnis gesetzt. Die Polizei ist mit ausreichenden Kräften vor Ort, insbesondere wurden verkehrsrechtliche Maßnahmen beim Zu- und Abstrom der Besucher gesetzt.“