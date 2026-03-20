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Massenansturm in Wien

Zigtausende feiern Ende des Ramadan auf Donauinsel

Wien
20.03.2026 11:28
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Am Bruckhaufen in Wien auf der Donauinsel sammeln sich seit den frühen Freitagmorgenstunden Zehntausende Menschen, um das Ende des Ramadan zu feiern. Erwartet werden bis zu 60.000. Es kommt zu Staus und Verkehrsverzögerungen

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Rund um die Moschee am Bruckhaufen in Wien-Floridsdorf ist es am Freitagvormittag zu einem Massenauflauf gekommen. Zehntausende Moslems feierten dort das Ende des Ramadan, dem islamischen Fastenmonat, in dem von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr verzichtet wird.


Aufnahmen von der Wiener Donauinsel:

Die Moschee öffnete bereits um 5 Uhr früh, um 5:30 Uhr fand das Morgengebet (Fajr) statt. Dabei wurde um „Rücksicht auf unsere Nachbarn“ gebeten. Das Festgebet (Salat al-Eid) fand zweimal statt. Eine Predigt auf Arabisch und auf Deutsch. Laut offiziellen Angaben waren bis zu 60.000 Menschen für die Demo mit dem Titel „Ende Ramadan“ angemeldet. Wegen der Zufahrt zum Islamischen Zentrum sind auf der Floridsdorfer Brücke und in der Arbeiterstrandbadstraße erhebliche Behinderungen einzuplanen, wie der ÖAMTC mitteilte.

Ab Freitag wird zum Ende des Ramadan das dreitägige Fest Id al-Fitr gefeiert.
Ab Freitag wird zum Ende des Ramadan das dreitägige Fest Id al-Fitr gefeiert.(Bild: Islamisches Zentrum Wien)
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„Keine Kundgebung, die bei der Polizei angezeigt werden muss“
Von der Landespolizeidirektion Wien heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage: Es handelt sich hierbei um eine religiöse Veranstaltung, die jährlich an der Örtlichkeit Am Bruckhaufen 3 stattfindet. Es ist also keine Kundgebung, die bei der Polizei angezeigt werden muss – auch die Besucherzahl muss der Behörde nicht angekündigt werden. Das örtlich zuständige Stadtpolizeikommando Floridsdorf wurde jedoch wie jedes Jahr vom Veranstalter in Kenntnis gesetzt. Die Polizei ist mit ausreichenden Kräften vor Ort, insbesondere wurden verkehrsrechtliche Maßnahmen beim Zu- und Abstrom der Besucher gesetzt.“

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