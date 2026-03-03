Erdogan-Sohn schwang brisante Rede in Wien

Veggie-Burger darf fürs Erste weiterhin so heißen
Kein Verbot, aber ...
Der Spross des umstrittenen türkischen Präsidenten sorgte bei Ramadan-Feier in Wien mit politischen Aussagen für Wirbel. Kritik kommt nun selbst aus der türkischen Community.
Der Auftritt war religiös gerahmt, politisch aufgeladen und inhaltlich brisant. Bilal Erdoğan, Sohn des türkischen Präsidenten, besuchte Montagabend eine Ramadanfeier des türkischen „Internationalen Demokratischen Verbandes Wien“ (UID Wien) in Liesing, der als verlängerter Arm der AKP gilt. So war auch Zafer Sirakaya, stellvertretender Vorsitzender der AKP dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.