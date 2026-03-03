Erdogan-Sohn schwang brisante Rede in Wien

Der Auftritt war religiös gerahmt, politisch aufgeladen und inhaltlich brisant. Bilal Erdoğan, Sohn des türkischen Präsidenten, besuchte Montagabend eine Ramadanfeier des türkischen „Internationalen Demokratischen Verbandes Wien“ (UID Wien) in Liesing, der als verlängerter Arm der AKP gilt. So war auch Zafer Sirakaya, stellvertretender Vorsitzender der AKP dabei.