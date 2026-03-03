Vorteilswelt
Bei Ramadan-Fest

Erdogan-Sohn schwang brisante Rede in Wien

03.03.2026 18:00
Bilal Erdoğan wird als Nachfolger seines Vaters gehandelt.
Bilal Erdoğan wird als Nachfolger seines Vaters gehandelt.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Scharinger, www.viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Spross des umstrittenen türkischen Präsidenten sorgte bei Ramadan-Feier in Wien mit politischen Aussagen für Wirbel. Kritik kommt nun selbst aus der türkischen Community. 

Der Auftritt war religiös gerahmt, politisch aufgeladen und inhaltlich brisant. Bilal Erdoğan, Sohn des türkischen Präsidenten, besuchte Montagabend eine Ramadanfeier des türkischen „Internationalen Demokratischen Verbandes Wien“ (UID Wien) in Liesing, der als verlängerter Arm der AKP gilt. So war auch Zafer Sirakaya, stellvertretender Vorsitzender der AKP dabei.

03.03.2026 18:00
