Erst Abends erhältlich

Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs

Wien
27.02.2026 14:00
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Rechnet sich das? Die Fisch-Imbisskette Nordsee mit mehr als 30 Filialen in Österreich wirbt jetzt explizit mit eigenen Ramadan-Menüs. Die Kombis aus Fischburger, Pommes und Getränk sind jeweils erst ab 17 Uhr erhältlich – und irritieren viele Kunden. 

0 Kommentare

Ramadan, der muslimische Fastenmonat, dauert in diesem Jahr von Mitte Februar bis Mitte März und fällt damit zufällig auch mit der christlichen Fastenzeit zusammen. Für gläubige Moslems gelten strenge Regeln. So soll etwa – mit Ausnahmen von Kindern, Schwangeren & Co. – zwischen der Morgen- und Abenddämmerung auf die Einnahme von Speisen und Getränke verzichtet werden. 

Nordsee wirbt auf seiner Homepage in orientalisch anmutender Aufmachung mit Ramadan-Menüs und bezeichnet sie auch konkret so. „Gemeinsam genießen: Unsere Ramadan-Highlights“, ist dort zu lesen. Fischburger, Pommes und Getränke sind ab 17 Uhr erhältlich, also wenn sich der Tag zu Ende neigt.

Schrift zum Angebot auf der Nordsee-Homepage
Schrift zum Angebot auf der Nordsee-Homepage(Bild: Screenshot Nordsee)
(Bild: privat)
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Screenshot Nordsee)

Kann sich das rechnen?
„Krone“-Leser, welche die Angebote auch per Newsletter erhalten haben, reagieren irritiert. „Sind wir wirklich schon so weit gekommen?“, fragen einige. Das Thema polarisiert.

Eine spannende Frage ist: Rechnet sich die Kampagne angesichts von 800.000 Menschen mit muslimischem Glauben in Österreich für das Unternehmen? Oder vergrämt man damit Kunden, die anderen Religionen angehören? 

Lesen Sie auch:
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
„Krone“-Kommentar
Ramadan: Wenn Kinder fasten, weil Allah das will
19.02.2026
Das ist zu beachten
Fastenmonat Ramadan startet in Österreich
18.02.2026

Das wollte die „Krone“ von der Nordsee wissen und stellte dem Konzern dazu drei konkrete Fragen. Die Kommunikation verläuft über Deutschland – mehr als 300 Filialen, wo ebenfalls mit Ramadan geworben wird – und gestaltet sich mühsam. Mehr als 24 Stunden nach der ersten schriftlichen Anfrage sind die Antworten nicht für die Fisch´, sondern noch gar nicht beantwortet. 

Wien
27.02.2026 14:00
Ähnliche Themen
NordseeÖsterreich
RamadanGetränke
Loading
Wien
