Regierung will gegen „Organtourismus“ vorgehen

Die Ausweitung des Werbeverbots sei nötig, um jene Menschen zu schützen, die Organe benötigen, aber auch jene, denen es entnommen wird, sagte die Abgeordnete Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Es handle sich um ein „klares Signal gegen Organhandel und -tourismus“. In Österreich ist jeder Mensch per se Organspender beziehungsweise Organspenderin, außer er widerspricht zu Lebzeiten ausdrücklich. Damit sei die Chance auf den lebensrettenden oder lebensverbessernden Eingriff hoch. Der österreichische Rechtsrahmen basiere auf Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit, sagte Michael Seemayer (SPÖ). Vermittlungsplattformen würden schnelle Hilfe auf dem Rücken der Ärmsten versprechen.