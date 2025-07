Raucher sollen die klammen Kassen der EU füllen

Dabei wird sie die Steuer aber wohl nicht selbst einheben, sondern will sich Mehreinnahmen für das eigene Budget sichern, steht in einem Entwurf. Derzeit ist ohnehin eine neue Tabaksteuerrichtlinie in Arbeit, die Rauchen verteuern wird. Vor allem Alternativen wie Pouches und Erhitzer sollen mehr einbringen. Die so steigenden Einnahmen sollen die Mitgliedsstaaten dann an die EU abliefern.