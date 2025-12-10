Auf Raucher kommen zahlreiche Verschärfungen zu

Für „Dampfer“ von E-Liquids kommen ebenfalls wichtige Änderungen: Mit einem Lizenzmodell wird die bestehende Vertriebsstruktur in das Monopol integriert. Bestehende Fachgeschäfte erhalten eine 20-Jahres-Lizenz. Eine Maßnahme gegen „unregulierte Parallelmärkte“, so Monopolverwaltungs-Chef Hannes Hofer. Auch beim Hanf ist eine Neuregelung geplant: Nach einer Übergangsfrist von drei Jahren darf legales, tabaksteuerpflichtiges „Gras“ nur noch in Trafiken verkauft werden. Bis 2029 dürfen die bestehenden CBD-Shops weiter Hanfprodukte verkaufen, aber nur Monopol-Produkte und das zu festgesetzten Preisen.