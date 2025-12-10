Auf Raucher kommen zahlreiche Verschärfungen zu

Nikotinpouches und E-Liquids dürfen künftig nur noch in Trafiken verkauft werden, auch bei Hanf gilt das, aber mit Übergangsfrist. Einweg-E-Zigaretten sollen komplett verbannt werden. Wer Zigaretten oder alternative Produkte auf einem Spielplatz wegwirft, muss mit höheren Strafen rechnen.
Die Regierung sagt Einweg-E-Zigaretten den Kampf an. Das Parlament beschließt am Mittwoch eine Verschärfung des Tabakgesetzes. In Summe verspricht sich Finanzminister Markus Marterbauer durch die neuen Maßnahmen 500 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren.
Nikotinbeutel nur noch in Trafiken
Nikotinbeutel (Pouches) werden künftig streng reguliert nur in Trafiken abgegeben. „Die wirtschaftliche Zukunft der Trafiken ist gesichert“, sagt dazu Trafikanten-Obmann Othmar Schwarzenbohler. Für ihn werden Alternativen immer wichtigere Umsatzbringer. Sie machen bereits 10 Prozent des Tabakumsatzes aus. Gleichzeitig kommt auch ein Werbeverbot, wie bei Zigaretten und verstärkter Jugendschutz.
Für „Dampfer“ von E-Liquids kommen ebenfalls wichtige Änderungen: Mit einem Lizenzmodell wird die bestehende Vertriebsstruktur in das Monopol integriert. Bestehende Fachgeschäfte erhalten eine 20-Jahres-Lizenz. Eine Maßnahme gegen „unregulierte Parallelmärkte“, so Monopolverwaltungs-Chef Hannes Hofer. Auch beim Hanf ist eine Neuregelung geplant: Nach einer Übergangsfrist von drei Jahren darf legales, tabaksteuerpflichtiges „Gras“ nur noch in Trafiken verkauft werden. Bis 2029 dürfen die bestehenden CBD-Shops weiter Hanfprodukte verkaufen, aber nur Monopol-Produkte und das zu festgesetzten Preisen.
Ein komplettes Verbot kommt für Einweg-E-Zigaretten ab Ende 2026. 28 Prozent der 15-Jährigen nutzen laut ESPAD 2024 regelmäßig E-Zigaretten, viele davon Einwegmodelle. Billig, bunt, mit süßen Aromen wie Cola oder Mango versehen – „Doch Einweg-E-Zigaretten sind kein harmloses Lifestyle-Produkt. Viele dieser Geräte enthalten giftige Substanzen wie Schwermetalle, Nikotinsalze in hoher Dosierung und machen daher schneller als herkömmliche Tabakprodukte süchtig. Gerade junge Menschen unterschätzen die Risiken“, meint Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.
Maßnahmen gegen Zigarettenstummel auf Spielplätzen
Auch auf Spielplätzen kommen strengere Regelungen. Dort wird künftig das Wegwerfen von Tabakprodukten und verwandten Erzeugnissen verboten. Das Werfen auf die Straße ist schon jetzt nicht erlaubt und zieht Strafen nach sich, für das Wegwerfen auf Spielplätzen gibt es allerdings höhere Pönalen.
Ein Rauchverbot kommt hingegen nicht. Gemeinden haben jedoch die Möglichkeit, darüber hinausgehende Schutzmaßnahmen zu erlassen, wie zum Beispiel ein vollständiges Rauchverbot auf Spielplätzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.