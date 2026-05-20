Gall hält Rang vier auf 11. Etappe – Narvaez siegt

Narvaez jubelte über seinen bereits dritten Etappensieg bei der laufenden Rundfahrt. Nachdem er sich mit dem Spanier Enric Mas am letzten Anstieg aus einer Spitzengruppe abgesetzt hatte, entschied er den Zielsprint für sich. Rang drei ging an den Italiener Diego Ulissi. Tobias Bayer belegte Rang 58 (+14:10). Gesamt ist der Alpecin-Athlet 70. (+1:31:06), Mühlberger liegt auf Platz 23 (+10:18).