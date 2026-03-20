Epstein-Doppelgänger: „Ich bin nicht Jeffrey“

„Ziemlich verrückt“

In einem eigenen Video stellt er sich als Palm Beach Pete vor. Er habe nicht bemerkt, dass er zufällig gefilmt werde. „Und ehe ich mich versah, war ich schon eine virale Sensation“, sagte. Die viele Aufmerksamkeit sei „ziemlich verrückt“. Zum Schluss fragt der Mann hinter der Kamera: „Also bist du nicht Jeffrey Epstein?“. Die Antwort: „Ich bin nicht Jeffrey Epstein. Ich bin Palm Beach Pete“.