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Epstein-Doppelgänger: „Ich bin nicht Jeffrey“

Viral
20.03.2026 11:51
Der Mann links ist der 2019 verstorbene Jeffrey Epstein, der Mann rechts nicht.
Der Mann links ist der 2019 verstorbene Jeffrey Epstein, der Mann rechts nicht.(Bild: AP, Instagram/Andrew Posey)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Video eines Autofahrers, der dem 2019 verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zum Verwechseln ähnlich sieht, ist viral gegangen. Inmitten der Aufregung meldet sich jetzt der Mann am Steuer zu Wort.

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„Epstein ist am Leben. Epstein ist am Leben!“, sagt eine Stimme aufgeregt. Zugleich sieht man draußen einen Mann im Cabrio vorbeifahren. Mit Sonnenbrille, Baseballkappe und einer verblüffenden Ähnlichkeit zu Epstein.

Aufregung im Netz
„Epstein hier draußen in Südflorida“, hat der Ersteller des Videos dazu geschrieben und es vor einer Woche auf Instagram gestellt. Seither zieht es seine Runden im Netz und sorgt für Aufregung. Jetzt hat sich der Mann, der in dem Clip zu sehen ist, zu Wort gemeldet, um Klarheit zu schaffen.

Das ursprüngliche Instagram-Video, das viral ging:

Die Video-Antwort von Palm Beach Pete:

„Ziemlich verrückt“
In einem eigenen Video stellt er sich als Palm Beach Pete vor. Er habe nicht bemerkt, dass er zufällig gefilmt werde. „Und ehe ich mich versah, war ich schon eine virale Sensation“, sagte. Die viele Aufmerksamkeit sei „ziemlich verrückt“. Zum Schluss fragt der Mann hinter der Kamera: „Also bist du nicht Jeffrey Epstein?“. Die Antwort: „Ich bin nicht Jeffrey Epstein. Ich bin Palm Beach Pete“.

An den unfreiwilligen Ruhm scheint er sich jedenfalls schnell gewöhnt zu haben. Der Mann hat bereits einen Instagram-Account namens „Not Epstein“ und trat in der Show eines TikTokers auf.

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Epstein-Akten halten die Welt in Atem
Der echte Jeffrey Epstein starb im August 2019 in einem Gefängnis in New York. Sein Tod war offiziell Suizid. Über ein Fremdverschulden wird aber anhaltend spekuliert. Der gigantische Aktenberg aus dem Strafverfahren gegen ihn wurde teilweise vom US-Justizministerium veröffentlicht. Er zeigt Epstein als zentralen Akteur eines riesigen Missbrauchs-Rings und beschäftigt Öffentlichkeit, Politik und Justiz.

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