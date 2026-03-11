Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose

Trump und Epstein als „König der Welt“

Gedenktafeln neben der Installation mit dem Titel „König der Welt“ verweisen auf mutmaßliche Verbindungen zwischen Trump und Epstein. „Die tragische Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose basierte auf luxuriösen Reisen, ausschweifenden Partys und heimlichen Aktzeichnungen“, ist auf den Tafeln zu lesen. Und: „Dieses Denkmal ehrt die Verbindung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein, eine Freundschaft, die scheinbar auf luxuriösen Reisen, ausschweifenden Partys und heimlichen Aktzeichnungen beruhte.“