Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
In Washington sorgt eine am Dienstag aufgetauchte Statue in der Nähe des Kapitols für Aufsehen: Sie zeigt US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in einer Nachstellung einer berühmten Szene aus dem Film-Klassiker „Titanic“.
Bei der goldfarbenen, rund vier Meter hohen Statue, die auf der National Mall – einer Promenade zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial – platziert wurde, handle es sich um eine Installation des Künstlerkollektivs „The Secret Handshake“, berichtet der US-Sender CNN.
Die Installation zeigt Trump hinter Epstein stehend, das Gesicht Richtung Washington Monument gewandt, auf einer Nachbildung des Bugs der „Titanic“. Beide Männer in derselben Pose wie die Hauptfiguren Jack und Rose – gespielt von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet – im anno 1997 veröffentlichen Spielfilmdrama.
Trump und Epstein als „König der Welt“
Gedenktafeln neben der Installation mit dem Titel „König der Welt“ verweisen auf mutmaßliche Verbindungen zwischen Trump und Epstein. „Die tragische Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose basierte auf luxuriösen Reisen, ausschweifenden Partys und heimlichen Aktzeichnungen“, ist auf den Tafeln zu lesen. Und: „Dieses Denkmal ehrt die Verbindung zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein, eine Freundschaft, die scheinbar auf luxuriösen Reisen, ausschweifenden Partys und heimlichen Aktzeichnungen beruhte.“
Neben der Installation sind auch eine Reihe großer Banner, die die beiden Männer zusammen auf einem Foto zeigt, aufgestellt. Rund um das Bild sind die Worte „Make America Safe Again“ und das Justizministeriums-Emblem (bei dem das Wort „Justice“ unkenntlich gemacht wurde) zu sehen.
Künstlerkollektiv war zuletzt im Jänner aktiv
„The Secret Handshake” hatte zuletzt am 20. Jänner, dem Geburtstag des mittlerweile verstorbenen Epstein, eine etwa drei Meter hohe Reproduktion von Geburtstagsgrüßen, die Präsident Trump vor mehr als 20 Jahren an den verurteilten Sexualstraftäter geschrieben haben soll, ebenfalls nahe dem Kapitol aufgestellt.
Die Installation zeigte auf der rechten Seite den Trumps Geburtstagsgruß, umrahmt von einem gezeichneten Frauenkörper und der Unterschrift „Donald“ ungefähr auf Höhe des Intimbereichs. Auf der linken Seite der Karte stand: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du großartiger Kerl!“. Trump hat immer bestritten Urheber der Karte zu sein.
Im Dezember unterschrieb Trump aufgrund des großen öffentlichen Drucks widerstrebend ein Gesetz des US-Kongresses, mit dem das amerikanische Justizministerium verpflichtet wurde, die Ermittlungsakten im Fall Epstein offenzulegen. Obwohl er Wahlkampf gefordert hatte, die Daten freizugeben, wollte er die Akten allerdings später nicht veröffentlicht sehen – warum ist unklar.
