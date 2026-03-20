„Zemlinsky“: Unscharfes Panorama im Promi-Auftrieb

Auch von der Beurteilung des Künstlerischen abgesehen, war das ein hoch emotionaler Abend: die vorletzte Premiere einer bedeutenden Direktionsära mit der Rückkehr des großen Dramatikers Felix Mitterer an das Haus gemeinsamer Triumphe. Dem antifaschistischen Märtyrer Jägerstätter und dem von den Nazis ermordeten Boxer Johann Trollmann wurden hier einst handwerklich herausragende Lebensbilder zugedacht. Nun zeichnet man an der Josefstadt die Biografie des österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky nach, der, aus allen europäischen Zufluchten vertrieben, in den USA zugrunde ging.