Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Josefstadt

„Zemlinsky“: Unscharfes Panorama im Promi-Auftrieb

Kultur
20.03.2026 09:38
Regisseurin Stephanie Mohr zeigt „Zemlinsky“ in einem surrealistisch verzerrten ...
Regisseurin Stephanie Mohr zeigt „Zemlinsky“ in einem surrealistisch verzerrten Requisitenfundus.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Es geht ans Abschiednehmen: Die Josefstadt-Ära Föttinger feierte mit der Uraufführung von Felix Mitterers „Zemlinsky“ ihre vorletzte, nicht übertrieben gelungene Premiere.

0 Kommentare

Auch von der Beurteilung des Künstlerischen abgesehen, war das ein hoch emotionaler Abend: die vorletzte Premiere einer bedeutenden Direktionsära mit der Rückkehr des großen Dramatikers Felix Mitterer an das Haus gemeinsamer Triumphe. Dem antifaschistischen Märtyrer Jägerstätter und dem von den Nazis ermordeten Boxer Johann Trollmann wurden hier einst handwerklich herausragende Lebensbilder zugedacht. Nun zeichnet man an der Josefstadt die Biografie des österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky nach, der, aus allen europäischen Zufluchten vertrieben, in den USA zugrunde ging.

Mitterer versucht diesmal ein vielteiliges Zeitpanorama in prominenter Höchstbesetzung. Brahms, Schönberg, Werfel, der Maler Richard Gerstl, Mahler und dessen Gattin Alma, die auch bei ihrem Kompositionslehrer Zemlinsky aktiv gewesen sein soll, dazu Generationen der jüdisch-protestantischen Familie: Man muss ein sehr kundiger Kulturhistoriker sein, um im Auftragswerk des Zemlinsky-Fonds nicht die vielen Fäden zu verlieren.

Lesen Sie auch:
Nicholas Ofczarek steht in dieser Produktion unter anderem mit Stefanie Reinsperger,  Nils ...
Starparade an der Burg
Wenn Theater brutal von der Realität überholt wird
20.03.2026
„La Cage aux Folles“
Der größte Käfig der Welt glitzert in Mörbisch
19.03.2026

Die Regisseurin Stephanie Mohr will dem begegnen, indem sie die Uraufführung in einen surrealistisch verzerrten Requisitenfundus mit verstimmtem Klavier stellt, um die Ereignisse ins Absurde zu entrücken (Bild: Miriam Busch). Passagen aus Oscar Wildes „Geburtstag der Infantin“, der Vorlage zu Zemlinskys Oper „Der Zwerg“, erzeugen reizvolle Assoziationen zu E. T. A. Hoffmann. Wikipedia-artige Einlagen sollen als Wegmarken dienen, und zu verfremdeten Zemlinsky-Klängen wird teils ohrenfolternd gesungen.

Uniformes Schwarz der Figuren
Keine einfache Aufgabe für die Schauspieler, wobei die Frauen durch teils uniformes Schwarz bis zur Ununterscheidbarkeit benachteiligt werden. Doch können sich zumindest Ulli Maier, Martina Ebm und Melanie Hackl durchsetzen. Den Männern ergeht es etwas besser: Günter Franzmeier als alter und Martin Vischer als junger Zemlinsky,

Markus Kofler, Michael König und Robert Joseph Bartl mit einer brillanten, aber fremdkörperhaften Travestienummer als alte Alma bleiben im Gedächtnis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
20.03.2026 09:38
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.279 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
163.582 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.129 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2434 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1946 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1006 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Mehr Kultur
Josefstadt
„Zemlinsky“: Unscharfes Panorama im Promi-Auftrieb
Starparade an der Burg
Wenn Theater brutal von der Realität überholt wird
Krone Plus Logo
Salzburger Festspiele
„Je länger Sie bauen, desto teurer wird es“
„Krone“-Interview
Buzzcocks: „Wir lebten immer im Moment“
Umbau und Intendanz
Heute ist Entscheidungstag bei den Festspielen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf