Der größte Käfig der Welt glitzert in Mörbisch

Der Musical-Hit „Ein Käfig voller Narren“ unterhält von 16. Juli bis 22. August die Seebühne in Mörbisch – und zaubert einen Hauch Weltoffenheit und Côte d’Azur-Flair ins Burgenland.
Die größte Produktion, die das Musical je erlebt hat“, verspricht Mörbisch-Intendant Alfons Haider, wenn er heuer „La Cage aux Folles“, den „Käfig voller Narren“ auf die riesige Seebühne wuchtet.
Denn Jean Poirets Boulevard-Komödie um zwei schwule Nachtklubbesitzer in Saint-Tropez ist eigentlich ein 1973 uraufgeführtes Kammerspiel. Jerry Herman veredelte es 1983 mit seinen Songs, darunter „Ich bin, was ich bin“, zum Musicalrenner.
Goldener Glamour-Käfig
Der erlebt in Mörbisch ab 16. Juli neue Dimensionen: Ein riesiger goldener Käfig dominiert das Zentrum der 3.600 Quadratmeter Bühnenfläche, flankiert von riesigen Showtreppen.
Entworfen hat das wieder Walter Vogelweider. Er sorgt damit für ideale Glamour-Vorgaben, wenn Alfons Haider alternierend mit Drew Sarich als Albin alias „Zaza“ seine Travestie-Auftritte hat. Dazu werden 38 „Cagelles“, „also Herren als Damen“, so Haider, die Showtreppen bevölkern. Wobei sich sechs davon schließlich als Frauen entpuppen, verrät der frisch verlängerte Mörbisch-Intendant.
Nach „Viktoria und ihr Husar“ und „Mamma Mia!“ zeichnet Andreas Gergen erneut für die Regie in Mörbisch verantwortlich. Für ihn besitzt dieses Musical alles, was gutes Theater ausmacht.
Besonderes Stück in Starbesetzung
Für Haider erfordert „ein besonderes Stück wie ,Ein Käfig voller Narren’ natürlich auch eine außergewöhnliche Besetzung.“ Daher ist Mark Seibert als Travestie-Club-Betreiber und Lebenspartner George an seiner und Drew Sarichs Seite zu erleben.
Anna Rosa Döller, 2024 die Mörbischer Eliza Doolittle, und Ines Hengl-Pirker, Tanja aus „Mamma Mia!“, stehen als Tochter und Mutter Didon auf der Bühne. Denn als Georges Sohn, eine Jugendsünde, heiraten will, kommen die erzkonservativen Schwiegereltern Didon zu Besuch. Das sorgt natürlich für Chaos, tragische aber auch urkomische Momente.
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