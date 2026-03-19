Der größte Käfig der Welt glitzert in Mörbisch

Entworfen hat das wieder Walter Vogelweider. Er sorgt damit für ideale Glamour-Vorgaben, wenn Alfons Haider alternierend mit Drew Sarich als Albin alias „Zaza“ seine Travestie-Auftritte hat. Dazu werden 38 „Cagelles“, „also Herren als Damen“, so Haider, die Showtreppen bevölkern. Wobei sich sechs davon schließlich als Frauen entpuppen, verrät der frisch verlängerte Mörbisch-Intendant.