Wenn Theater brutal von der Realität überholt wird

„In dem Ausmaß habe ich das natürlich nicht vorhergesehen. Aber es war absehbar, dass es so schnell nicht besser werden würde“, erzählte er der APA im Interview: „Eigentlich könnte Familie Antrobus friedlich in New Jersey leben, müssten sie nicht dreimal hintereinander dem Weltuntergang ins Auge blicken: Eiszeit, Sintflut und Krieg. Doch die Menschheitsfamilie kommt gerade noch einmal davon; sie erweist sich als erstaunlich krisenfest und vertraut auf Ideen, Glaubenssätze und Erzählungen, die sie vom Chaos in ein neues Leben führen“, fasst der Burg-Chef das Stück zusammen.