Wenn Theater brutal von der Realität überholt wird

Hier kocht der Chef selbst: Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann zeigt ab diesem Freitag seine Regie von Thornton Wilders Krisen-Stück „Wir sind noch einmal davongekommen“ in Starbesetzung.
Wie aktuell das Stück bei der Premiere sein würde, konnte Burgtheater-Direktor Bachmann nicht abschätzen, als er entschied, Thornton Wilders „Wir sind noch einmal davongekommen“ zu inszenieren. Im Zentrum des hochkarätig besetzten Stückes steht eine Familie, die von einer Krise in die nächste taumelt.
„In dem Ausmaß habe ich das natürlich nicht vorhergesehen. Aber es war absehbar, dass es so schnell nicht besser werden würde“, erzählte er der APA im Interview: „Eigentlich könnte Familie Antrobus friedlich in New Jersey leben, müssten sie nicht dreimal hintereinander dem Weltuntergang ins Auge blicken: Eiszeit, Sintflut und Krieg. Doch die Menschheitsfamilie kommt gerade noch einmal davon; sie erweist sich als erstaunlich krisenfest und vertraut auf Ideen, Glaubenssätze und Erzählungen, die sie vom Chaos in ein neues Leben führen“, fasst der Burg-Chef das Stück zusammen.
Der US-Autor und Pulitzer-Preisträger Thornton Wilder schrieb das Stück, während die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Nach der Uraufführung 1942 wurde es zum Welthit.
„Es ist ein sehr kompliziertes Werk. Die unterschiedlichen Ebenen machen einem erst mal ein bisschen Bauchschmerzen“, erzählt Bachmann aus den Proben: „Wir waren oft baff, wie aktuell und heutig das Stück ist. Das geht einem schon unter die Haut. Aber ich halte nichts davon, angesichts der Katastrophen in Trübsal zu verfallen. Im Gegenteil. Von diesem Geist ist das Stück ja auch durchsetzt. Dass man aller düsteren Aussichten zum Trotz aufsteht und weitermacht.“
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