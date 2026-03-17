Netanyahu macht sich über „eigenes Ableben“ lustig

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich über Spekulationen lustig gemacht, die sein Ableben nahelegten. Besonders in sozialen Medien hatte sich sein vermeintlicher Tod rasend schnell verbreitet.
In einem Video ist er nun zusammen mit dem US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, zu sehen. Dieser sagt herzhaft lachend, US-Präsident Donald Trump habe ihn gebeten, sich zu versichern, dass es Netanyahu gut gehe. „Ja, Mike, ja, ich lebe“, antwortete der israelische Regierungschef lächelnd.
Mit Blick auf Spekulationen, Netanyahu sei in mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierten Videos mit sechs Fingern an der Hand zu sehen, erklärte Netanyahu, er schüttle Hände „mit fünf Fingern an jeder Hand“. Zugleich lobte er die zuvor von Israel verkündete Tötung weiterer iranischer Top-Führungsfiguren.
KI-Videos fluten Internet
In sozialen Netzwerken werden derzeit von der Nachrichtenagentur Tasnim gestreute Gerüchte um eine schwere Verletzung oder gar das Ableben von Netanyahu verbreitet. Dass es überhaupt noch Aufnahmen von ihm gebe, sei demnach nur dem Einsatz von KI zu verdanken.
Netanyahu hatte den Gerüchten bereits zuvor in einem Video widersprochen. In sozialen Netzwerken zweifelten Nutzer jedoch auch an der Glaubwürdigkeit dieser Aufnahme. Die „Jerusalem Post“ spricht von einer Desinformationskampagne iranischer Staatsmedien.
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