Europas Flüssiggasversorgung langfristig bedroht

„Attacke von brüderlichem Land im Ramadan ausgeführt“

Bei den Angriffen wurden zwei der 14 LNG-Produktionsstränge (Trains) sowie eine der zwei „Gas-to-Liquids“-Anlagen (GTL) beschädigt. Damit fehlen dem Weltmarkt jährlich 12,8 Millionen Tonnen LNG. Die Attacken erfolgten nur Stunden, nachdem Israel seinerseits iranische Gasinfrastruktur angegriffen hatte. Kaabi zeigte sich im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters erschüttert über das Ausmaß der Gewalt. „Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass Katar – Katar und die Region – einem solchen Angriff ausgesetzt sein würden“, sagte er. Dies gelte besonders, da die Attacke „von einem brüderlichen muslimischen Land im Monat Ramadan“ ausgeführt worden sei.