10.000 Schritte am Tag: „Ich gehe, also bin ich“

Ich bin ehrlich: Oft schaffe ich diese Schrittzahl nicht. Noch ehrlicher: An vielen Tagen bin ich weit davon entfernt! Und weil alles bis 9999 Schritte im Grunde dasselbe ist, wie den ganzen Tag faul auf der Couch zu liegen und Chips zu essen, freute ich mich am Donnerstag ganz besonders, dass meine autofreie Fastenwoche mir geholfen hat, dieses unerreichbare Ziel endlich zu bezwingen.