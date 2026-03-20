Hurra, EU! Auch beim Strom ist alles Marmelade

In Österreich führte das EU-Verbot dazu, dass wir auf Marmeladegläschen „Konfitüre“ oder noch schlimmer „Fruchtaufstrich“ lesen mussten. Im allgemeinen Sprachgebrauch blieb das jedoch ohne Folgen. Und so zeigte man sich nach vielen Jahrzehnten des Verbots bei der EU gnädig und gibt den Ausdruck Marmelade frei. Aber Vorsicht: noch nicht heute, sondern ab 14. Juni. Ja, so schnell schießen die in Brüssel.