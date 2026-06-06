Ukraine: Hoffnung auf Kriegsende noch dieses Jahr?

Und derzeit hat es den Anschein, als würde der Krieg sich noch massiver gegen Zivilisten richten, als das schon bisher der Fall war. Ebenfalls auf beiden Seiten. In einzelnen Bombennächten verschießt Russland Hunderte Drohnen und Dutzende Raketen auf ukrainische Städte, aber auch die Ukraine nimmt zunehmend zivile Ziele weit im Inneren Russland ins Visier – bis Moskau oder Sankt Petersburg.