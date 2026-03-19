Fernandes legt mit Schock-Anschuldigungen nach

Frühe Andeutungen im TV

Bereits vor dem öffentlichen Ausmaß der Vorwürfe deutete Fernandes im „Kölner Treff“ des WDR an, wie massiv die Vorgänge gewesen sein sollen – konnte jedoch kaum darüber sprechen. „Ich war lange nicht auf Social-Media-Portalen, also hatte die Person da sozusagen freie Fahrt […] es wurde immer flirtiver, man hat miteinander telefoniert, das ging in Telefonsex über, dann wurden Nacktfotos verschickt […] und das alles in meinem Namen“, schilderte sie.