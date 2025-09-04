Ehe-Aus nach 14 Jahren bei Ulmen und Fernandes!

Überraschende Trennungsnachricht aus der deutschen Promi-Welt: Schauspieler Christian Ulmen (49) und Moderatorin Collien Fernandes (43) haben sich getrennt.
In einer gemeinsamen Erklärung bestätigte das Paar: „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein.“ Zudem baten beide darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.
Auffällig: Collien hat in der Mitteilung den Nachnamen ihres Noch-Ehemanns bereits abgelegt.
Ulmen und Fernandes galten lange als eines der beständigsten Promi-Paare Deutschlands. Seit 2008 waren sie liiert, 2010 folgte die Hochzeit. Nach 15 gemeinsamen Jahren und 14 Ehejahren gehen sie nun getrennte Wege – im Guten, wie beide betonen.
