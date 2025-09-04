Ehe-Aus nach 14 Jahren bei Ulmen und Fernandes!

In einer gemeinsamen Erklärung bestätigte das Paar: „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein.“ Zudem baten beide darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.