„Das ist der perfekte Rahmen, um aufzuhören“

Zuhause hat sich viel um Biathlon gedreht. Welche Rolle haben deine Mama und deine Schwester für dich gespielt?

Meine Mama war ein klarer Gegenpol und ist nicht so Biathlon-fanatisch wie mein Dad und ich. Wir haben sie da reingetrieben. Ohne Papa würde sie wohl nicht viele Biathleten kennen (lacht). Meine Schwester hat immer eine ganz wichtige Rolle für mich gespielt. Bis zur vierten Klasse Gymnasium war sie meine Nachhilfelehrerin. Danach ist sie zum Studieren nach Graz gegangen. Da habe ich gedacht, dass ich Mathe wohl nicht mehr lange schaffe. Das war ein Stück Erwachsenwerden für mich, als sie weg war. Da habe ich auch gemerkt, wie gut unser Verhältnis ist. Wie meine Mama war auch Dani ein riesiger Ausgleich beim ganzen Biathlon-Wahnsinn in unserer Familie, der nicht immer gesund war (lacht).