Anrainer kämpfen gemeinsam gegen die Naturgefahren

Die Sanierung der Schule, die sich im selben Gebäude befindet wie die Feuerwehr, muss noch etwas warten. Alles auf einmal durchzuführen, würde das Budget sprengen. Gespart wird in Forstau anderweitig: „Kleinvieh macht auch Mist“, lacht Gregor Schwarz. Sei es bei Ausflügen, die die Gemeinde plant, oder bei Zuschüssen zu einer Tourismuskarte.