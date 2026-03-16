Salzburger Erfolgstrainerin: Aus nach acht Jahren

Weshalb ihr Engagement als Biathlon-Cheftrainerin in der Schweiz nach diesem Winter zu Ende geht. „Es war keine einfache Entscheidung, der Abschied fällt mir wirklich schwer“, sagt die Pinzgauerin, die in dieser Woche in Oslo ihre letzten Bewerbe für die Eidgenossen verantwortet. Da kommen harte Tage auf sie zu, denn: „Ich bin schon sentimental!“