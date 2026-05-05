Einbrecher bedrohte Polizei mit einer Axt

Eine aufmerksame Nachbarin hörte Montagfrüh in Saalfelden (Salzburg) das Klirren einer Glasscheibe und schlug bei der Polizei Alarm. Polizeibeamte verfolgten einen Täter, wurden mit einer Axt bedroht und konnten ihn schließlich stoppen. Auch sein Komplize wurde festgenommen.
Dramatische Szenen spielten sich Montagfrüh in Saalfelden ab: Eine Nachbarin bemerkte den Einbruch und verständigte sofort die Polizei. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Ein 32-jähriger Verdächtiger versuchte noch, sich mit einer Axt zu verteidigen. Die Polizisten konnten ihn schließlich aber mit einem Warnschuss stoppen.
Sein Komplize wollte ebenfalls flüchten, wurde aber festgenommen. Der Kroate (38) hatte Diebesgut und Einbruchswerkzeug bei sich.
Er konnte dem Drogenmilieu zugeordnet werden. Der Kroate gestand fünf Einbruchsdiebstähle zwischen 20. April und 4. Mai. Der Österreicher schweigt dazu. Beide wurden festgenommen. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.