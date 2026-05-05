Einbrecher bedrohte Polizei mit einer Axt

Dramatische Szenen spielten sich Montagfrüh in Saalfelden ab: Eine Nachbarin bemerkte den Einbruch und verständigte sofort die Polizei. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Ein 32-jähriger Verdächtiger versuchte noch, sich mit einer Axt zu verteidigen. Die Polizisten konnten ihn schließlich aber mit einem Warnschuss stoppen.