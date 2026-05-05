HiPP-Skandal: Verdächtiger (39) in U-Haft

Im „Giftfall HiPP“ ist nun die Entscheidung gefallen: Über den 39-jährigen Tatverdächtigen wurde am Dienstag die Untersuchungshaft wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr verhängt. Der Mann bestreitet weiterhin alle Vorwürfe rund um den vergifteten Babybrei.
Wie berichtet, sollen mehrere Gläschen Babybrei mit Gift versetzt und in Supermärkten in Tschechien, dem Burgenland und in Österreich sichergestellt worden sein (eines davon ist in Österreich immer noch im Umlauf).
Rattengift sichergestellt
In der Wohnung des 39-Jährigen wurde bei einer Hausdurchsuchung unter anderem Rattengift sichergestellt, zudem wurde das Navigationssystem seines Range Rovers ausgewertet.
Beweislage erdrückend
Auch Daten seiner Smartwatch könnten eine Rolle spielen. Der Beschuldigte will damit jedoch seine Unschuld beweisen. Die Beweislage der „Soko Glas“-Ermittler dürfte allerdings erdrückend sein.
Nach tagelanger Observation kam es am vergangenen Samstag zum Zugriff in der luxuriösen Wohnung – mit einer Spar-Filiale nur einen Steinwurf entfernt. Dort soll dem Vernehmen nach die besagte Kindernahrung gekauft worden sein, erzählt ein Insider der „Krone“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.