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Bestreitet Vorwürfe

HiPP-Skandal: Verdächtiger (39) in U-Haft

Salzburg
05.05.2026 10:16
Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen (Sbg.) festgenommen.
Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen (Sbg.) festgenommen.(Bild: Krone KREATIV/APA/TOBIAS STEINMAURER, Krone KREATIV/zVg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im „Giftfall HiPP“ ist nun die Entscheidung gefallen: Über den 39-jährigen Tatverdächtigen wurde am Dienstag die Untersuchungshaft wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr verhängt. Der Mann bestreitet weiterhin alle Vorwürfe rund um den vergifteten Babybrei.

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Wie berichtet, sollen mehrere Gläschen Babybrei mit Gift versetzt und in Supermärkten in Tschechien, dem Burgenland und in Österreich sichergestellt worden sein (eines davon ist in Österreich immer noch im Umlauf).

Rattengift sichergestellt
In der Wohnung des 39-Jährigen wurde bei einer Hausdurchsuchung unter anderem Rattengift sichergestellt, zudem wurde das Navigationssystem seines Range Rovers ausgewertet.

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Beweislage erdrückend
Auch Daten seiner Smartwatch könnten eine Rolle spielen. Der Beschuldigte will damit jedoch seine Unschuld beweisen. Die Beweislage der „Soko Glas“-Ermittler dürfte allerdings erdrückend sein.

Nach tagelanger Observation kam es am vergangenen Samstag zum Zugriff in der luxuriösen Wohnung – mit einer Spar-Filiale nur einen Steinwurf entfernt. Dort soll dem Vernehmen nach die besagte Kindernahrung gekauft worden sein, erzählt ein Insider der „Krone“.

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