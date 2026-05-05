Wie sich Lungauer Pfarrer gegen NS-Regime stellten

Johanna Kandl und ihr Künstler-Team sprechen mit der Wandmalerei einen wunden Punkt an: „Es geht um das Zerrissensein in der NS-Zeit. Wir finalisieren die Arbeit gerade“, so die Restauratorin und frühere Kunst-Professorin. Bildvorlage ist eine historische Kasel (Gewand) mit all ihrem Prunk aus dem Besitz des Lungauer Priesters Josef Schitter. Kandl fügt Risse und Löcher hinzu. „Zerrissene Stoffe haben auch in der christlichen Symbolik eine lange Tradition.“ Vom Alten Testament bis zum Zerreißen des Tempelvorhangs beim Tode Jesu gibt es ausdrucksstarke Zeichen.