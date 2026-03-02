„Oh mein Gott, wird sind Weltmeister!“

„Als ich getroffen habe, war die Erleichterung groß“

Auch Pinter, Sohn von Ex-Biathlet Fritz Pinter, war überglücklich. „Es fühlt sich gewaltig an. Eine Goldmedaille zu gewinnen, ist einfach cool. Giestheuer war indes völlig perplex: „Ich habe es anfangs überhaupt nicht realisieren können und mir nur gedacht: Oh mein Gott, wir sind jetzt Weltmeister!“