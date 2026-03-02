Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Biathlon

„Oh mein Gott, wird sind Weltmeister!“

Salzburg
02.03.2026 16:48
Simon Hechenberger, Matti Pinter, Ilvy Giestheuer, Selina Ganner.
Simon Hechenberger, Matti Pinter, Ilvy Giestheuer, Selina Ganner.(Bild: Deubert/IBU)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Bei den Olympischen Winterspielen in Antholz gingen Österreichs Biathleten leer aus. Im Nachwuchs hingegen räumen die heimischen Toptalente reihenweise Medaillen bei Großereignissen ab. Schon bei der Junioren-EM im Jänner im finnischen Imatra gab es dreimal Silber für die rot-weiß-roten Zukunftshoffnungen.

0 Kommentare

Bei der Jugend- und Junioren-WM am Arber (Deutschland) setzten die rot-weiß-roten Asse noch einen drauf und räumten in der Jugend-Mixed-Staffel Gold ab. Startläufer Simon Hechenberger (Salzburg), Matti Pinter (Tirol), Ilvy Giestheuer (Salzburg) und Selina Ganner (Tirol) waren eine Klasse für sich und verwiesen Norwegen (+1:26,9 Minuten) und Finnland (+2:03,2 Minuten) auf den Silber- bzw. Bronzerang.

„Es ist unbeschreiblich“, zeigte sich der Saalfeldener Hechenberger begeistert, „mir fehlen die Worte!“ Der Pinzgauer war schon mit einem guten Gefühl aufgewacht, sodass sich die Nervosität in Grenzen hielt. „Ich hatte auch extremes Vertrauen in meine Kollegen. Wir wussten, dass wir mithalten können.“

„Als ich getroffen habe, war die Erleichterung groß“
Auch Pinter, Sohn von Ex-Biathlet Fritz Pinter, war überglücklich. „Es fühlt sich gewaltig an. Eine Goldmedaille zu gewinnen, ist einfach cool. Giestheuer war indes völlig perplex: „Ich habe es anfangs überhaupt nicht realisieren können und mir nur gedacht: Oh mein Gott, wir sind jetzt Weltmeister!“

Die Kuchlerin legte eine große Lücke zwischen sich und der Konkurrenz, dabei war sie bei ihrem Nachlader ganz schön angespannt. „Da war ich richtig nervös. Als ich getroffen habe, war die Erleichterung groß.“

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp wurde beim Biathlon eine große Ehre zuteil.
Große Ehre in Antholz
Olympia: Klopp-Auftritt überrascht ORF-Kommentator
17.02.2026

Alle einig: Die Skier waren gewaltig!
Bei Schlussläuferin Ganner geriet der Triumph nie in Gefahr, die Osttirolerin ließ der Konkurrenz keine Chance. „Die anderen haben schon einen brutalen Vorsprung rausgeholt. Ich war schon sehr nervös, habe aber probiert, mir nichts anmerken zu lassen.“

Einig waren sich die am Arber von Bernhard Pollerus betreuten Toptalente – Hechenberger und Giestheuer gehen in Schladming zur Schule, Pinter in Saalfelden, Ganner gehört bereits zur Trainingsgruppe 3 im ÖSV – in puncto Material: Die Skier waren gewaltig!

Lesen Sie auch:
Ab 2014 ging Michael Rösch für Belgien an den Start.
Kampf mit Depressionen
Ex-Biathlet packt aus: „War mental zeitweise tot“
24.02.2026

„Ich muss ein großes Lob an die Techniker aussprechen, die stundenlang gearbeitet haben. Wir hatten durch die Bank extrem gute Ski“, erklärte Hechenberger stellvertretend für das Gold-Kleeblatt und meinte damit Mihai Galiceanu, Bernhard Eder, Jan Salzmann, Roland Diethart und Martin Gruber. „Ein großes Danke gilt aber auch allen Trainern, Betreuern und Physios. Und werden hier alle Wünsche erfüllt.“

Einen können aber selbst sie nicht erfüllen: Zeit für eine ausgiebige Feier bleibt keine. Schon am Dienstag wartet auf die Burschen der Sprint, am Mittwoch folgen die Ladys.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
02.03.2026 16:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.092 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
402.840 mal gelesen
Ausland
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
264.924 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
2852 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1599 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf