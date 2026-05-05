Anrainer wettern gegen Wohnbau auf „letzter Wiese“

Fehlende Wasserleitungen bremsen Bauvorhaben

Das Bauvorhaben war dieser Tage Thema im Bauausschuss der Stadt Hallein. Dort hat man das Areal einstimmig als Entwicklungsfläche für sozialen Wohnbau definiert. „Aber bis zum Bau ist es noch ein langer Weg, sicher nicht vor 2029“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Denn: „Es gibt dort noch keine Wasserleitungen. Bevor die nicht verlegt sind, wird nichts passieren.“ Zudem hält Stangassinger fest: „Wir haben 350 Halleiner, die eine Wohnung suchen. Wir können also nicht nur Einfamilienhäuser bauen, es wird auch geförderten Wohnbau benötigen.“