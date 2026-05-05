Der rote Faden, der Red Bull Salzburg zerreißt

Der FC Red Bull Salzburg schenkte beim 1:1 im Spitzenspiel gegen Sturm zum dritten Mal binnen kurzer Zeit in den letzten Minuten eines Spiels noch Punkte her. All das gibt Trainer Daniel Beichler ein ordentliches Rätsel auf.
„Der Spielverlauf steht sinnbildlich für diese Saison“, fasste es Routinier Stefan Lainer zusammen. „Wie so oft haben wir hinten raus ein vermeidbares, unnötiges Gegentor bekommen“, erklärte der enttäuschte Cheftrainer Daniel Beichler.
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