Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Biathlet gesteht:

Fremdgeh-Beichte hatte auch körperliche Folgen

Biathlon
05.03.2026 06:50
Sturla Holm Laegreid hatte mit seiner Beichte für großen Wirbel gesorgt.
Sturla Holm Laegreid hatte mit seiner Beichte für großen Wirbel gesorgt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Sturla Holm Laegreid hatte die Fremdgeh-Beichte bei den Olympischen Winterspielen nicht nur mediale, sondern auch körperliche Folgen. Wie der Biathlet dem norwegischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk „NRK“ nun verriet, habe er einige Kilogramm verloren.

0 Kommentare

„Ich glaube, jeder, der etwas Ähnliches erlebt hat, kann das nachvollziehen. Es kam zu einer körperlichen Reaktion, so ist es nun mal, es gehört einfach dazu. Es war schwierig, zu essen und zu schlafen. Deshalb bin ich dünner geworden, als ich sein sollte“, erklärte Laegreid.

Sturla Holm Laegreid
Sturla Holm Laegreid(Bild: GEPA)

„Liebe meines Lebens“ betrogen
Rückblick: Nachdem er im 20-Kilometer-Bewerb zur Bronzemedaille gelaufen war, gestand der Norweger, die „Liebe meines Lebens“ betrogen zu haben – prompt ging das Interview um die Welt und wurde zu einer der größten Storys der Spiele. 

Lesen Sie auch:
Ein Supermarkt verspottete den Biathleten Sturla Holm Laegreid nach dessen Fremdgeh-Beichte.
„Versau es nicht ...“
Fremdgeh-Beichte: Biathlet erntet Rosen-Spott
15.02.2026
Kuriose Olympia-Szene
Wirbel nach Fremdgeh-Geständnis – Ex meldet sich
11.02.2026

Seine Ex-Freundin hatte Laegreid mit dem Geständnis zwar nicht zurückgewinnen können, aber immerhin verließ er Antholz mit drei Silber- und zwei Bronzemedaillen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Biathlon
05.03.2026 06:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.064 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
360.187 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
271.025 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3507 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2590 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2050 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Biathlon
Biathlet gesteht:
Fremdgeh-Beichte hatte auch körperliche Folgen
Krone Plus Logo
Paralympics in Cortina
Das riecht schon jetzt nach einer einzigen Farce!
Krone Plus Logo
Die verrückten Prevcs
Eine Familie, die das Fliegen beherrscht
In Olympia-Disziplin
ÖSV-Hoffnungen holen umjubeltes WM-Gold
Da schau her
Gleich zwei Abfahrts-Bestzeiten für Österreich

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf