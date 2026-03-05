Fremdgeh-Beichte hatte auch körperliche Folgen

Für Sturla Holm Laegreid hatte die Fremdgeh-Beichte bei den Olympischen Winterspielen nicht nur mediale, sondern auch körperliche Folgen. Wie der Biathlet dem norwegischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk „NRK“ nun verriet, habe er einige Kilogramm verloren.
„Ich glaube, jeder, der etwas Ähnliches erlebt hat, kann das nachvollziehen. Es kam zu einer körperlichen Reaktion, so ist es nun mal, es gehört einfach dazu. Es war schwierig, zu essen und zu schlafen. Deshalb bin ich dünner geworden, als ich sein sollte“, erklärte Laegreid.
„Liebe meines Lebens“ betrogen
Rückblick: Nachdem er im 20-Kilometer-Bewerb zur Bronzemedaille gelaufen war, gestand der Norweger, die „Liebe meines Lebens“ betrogen zu haben – prompt ging das Interview um die Welt und wurde zu einer der größten Storys der Spiele.
Seine Ex-Freundin hatte Laegreid mit dem Geständnis zwar nicht zurückgewinnen können, aber immerhin verließ er Antholz mit drei Silber- und zwei Bronzemedaillen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.