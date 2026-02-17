Vorteilswelt
Große Ehre in Antholz

Olympia: Klopp-Auftritt überrascht ORF-Kommentator

Olympia
17.02.2026 16:03
Jürgen Klopp wurde beim Biathlon eine große Ehre zuteil.
Jürgen Klopp wurde beim Biathlon eine große Ehre zuteil.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jürgen Klopp bei den Olympischen Winterspielen? Ja, Sie haben richtig gesehen! Der Auftritt des Deutschen bei der spannenden Biathlon-Staffel am Dienstag in Antholz überraschte auch ORF-Kommentator Dietmar Wolff.



„Wer läutet denn da die Glocke? Der Kloppo! Der Glocko“, rief Didi Wolff, der mit gewohnt viel Leidenschaft das packende Biathlon-Rennen kommentierte. „Jürgen Klopp hat die Ehre – das wundert mich – in einem Olympischen Rennen, die Glocke zu läuten.“ Es war die Biathlon-Premiere für Klopp, der als „Global Head of Soccer“ für den Fußball bei Red Bull zuständig ist.

Glück brachte er seinen Landsmännern jedoch nicht: Die Deutschen gingen leer aus und landeten auf Platz vier. Gold holte Frankreich vor Norwegen und Schweden. Österreich wurde Zehnter.


Frankreich holt sich Gold! 
Olympia-Biathlon
Gold für Frankreich! Österreicher in den Top 10
17.02.2026

Treffen mit Becker
Klopp hatte am Montagabend bereits das Deutsche Haus in Cortina d‘Ampezzo besucht und dort auch Tennis-Legende Boris Becker getroffen, der sich am Wochenende in Mailand das Spiel der deutschen Eishockey-Männer gegen die USA angesehen hatte.

Olympia
17.02.2026 16:03
