Olympia: Klopp-Auftritt überrascht ORF-Kommentator

Jürgen Klopp bei den Olympischen Winterspielen? Ja, Sie haben richtig gesehen! Der Auftritt des Deutschen bei der spannenden Biathlon-Staffel am Dienstag in Antholz überraschte auch ORF-Kommentator Dietmar Wolff.
„Wer läutet denn da die Glocke? Der Kloppo! Der Glocko“, rief Didi Wolff, der mit gewohnt viel Leidenschaft das packende Biathlon-Rennen kommentierte. „Jürgen Klopp hat die Ehre – das wundert mich – in einem Olympischen Rennen, die Glocke zu läuten.“ Es war die Biathlon-Premiere für Klopp, der als „Global Head of Soccer“ für den Fußball bei Red Bull zuständig ist.
Glück brachte er seinen Landsmännern jedoch nicht: Die Deutschen gingen leer aus und landeten auf Platz vier. Gold holte Frankreich vor Norwegen und Schweden. Österreich wurde Zehnter.
Treffen mit Becker
Klopp hatte am Montagabend bereits das Deutsche Haus in Cortina d‘Ampezzo besucht und dort auch Tennis-Legende Boris Becker getroffen, der sich am Wochenende in Mailand das Spiel der deutschen Eishockey-Männer gegen die USA angesehen hatte.
