Olympia: Klopp-Auftritt überrascht ORF-Kommentator

„Wer läutet denn da die Glocke? Der Kloppo! Der Glocko“, rief Didi Wolff, der mit gewohnt viel Leidenschaft das packende Biathlon-Rennen kommentierte. „Jürgen Klopp hat die Ehre – das wundert mich – in einem Olympischen Rennen, die Glocke zu läuten.“ Es war die Biathlon-Premiere für Klopp, der als „Global Head of Soccer“ für den Fußball bei Red Bull zuständig ist.