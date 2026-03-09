Glänzender Start auf dem Weg in die Weltspitze

Das gilt auch für Thomas Marchl, der mit drei Kristallkugeln (Gesamtwertung, Sprint und Massenstart) aus Deutschland heimreiste. „Es war eine richtig coole Saison, ich darf das aber nicht überbewerten“, bleibt der 21-jährige Kuchler bescheiden, denn er weiß: Die grandiosen Nachwuchsleistungen sind eine tolle Motivation, der Weg nach ganz oben ist aber lang und hart. Ein höchst erfolgreicher Anfang ist allerdings gemacht.