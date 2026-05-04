Verletzter nach Unfall aus brennendem Pkw gerettet

Am Montagnachmittag kam es in St. Johann zu einem Frontalunfall mit zwei Autos. Eine Person wurde dabei schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einem zufällig anwesenden Feuerwehrmann aus St. Johann und mehreren Helfern gelang es, die Person aus dem bereits brennenden Pkw zu befreien.
Der Fahrzeugbrand auf der B311 konnte in der Folge durch die eingetroffene Feuerwehr rasch gelöscht werden. Insgesamt wurden drei Personen bei dem Unfall verletzt.
Die Feuerwehr eilte mit 30 Einsatzkräften zu Hilfe. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar.
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