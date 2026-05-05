Wie ein Luxus-Chalet sogar im Grünland möglich ist

Drei Millionen Euro muss hinblättern, wer sich für ein neues Luxus-Chalet am Katschberg interessiert. Wie berichtet, soll anstelle eines kleinen Gebäudes aus dem Jahr 1962 ein Luxus-Bau mit 272,5 Quadratmetern Grundfläche und mehreren Schlafzimmern entstehen. Geplant ist ein Zweitwohnsitz. Da der Bestandsbau immer als Zweitwohnsitz genutzt wurde, hat die zuständige Gemeinde St. Michael im Lungau keine Handhabe gegen das Gebäude.