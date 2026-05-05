Leicht überfüllte Gasflaschen derzeit im Umlauf

„Leichte, nicht sicherheitsgefährdende Überfüllung“

Das Unternehmen empfahl, das Flaschenventil zu schließen, wenn man ein betroffenes Produkt besitzt, und die Flasche vom Verbrauchsgerät zu trennen. Sie sollte aufrecht, schattig und im Freien an einem gut durchlüfteten Ort gelagert werden, wobei sich im Umkreis von drei Metern keine Bodenöffnungen wie Kellerschächte befinden sollten. Weiter hieß es: „Sollten Sie in Innenräumen Gasgeruch wahrnehmen, öffnen Sie bitte umgehend Fenster und Türen, um gründlich zu lüften.“ Zudem sei, wenn notwendig, ein kostenloser Austausch möglich (Service-Hotline: 050-710). Gleichzeitig wurde betont, dass es sich um eine „leichte, nicht sicherheitsgefährdende Überfüllung“ handle.