Auftaktheimpleite für Oberwart im BSL-Halbfinale

Titelverteidiger Oberwart hat am Donnerstag zum Halbfinal-Auftakt in der Basketball-Superliga gegen BC Vienna eine klare Heimniederlage bezogen.
Die Gunners unterlagen 72:97 (42:47), ausschlaggebend war ein desaströses drittes Viertel der Burgenländer (9:28). Die Gunners hatten auch die jüngsten zwei Duelle mit Vienna im Grunddurchgang verloren.
Die Kapfenberg Bulls behaupteten sich in der eigenen Halle im Steiermark-Derby gegen UBSC Graz hingegen deutlich mit 88:69 (46:32). Die zweiten Partien der Best-of-five-Serien gehen am Sonntag in Wien bzw. Graz über die Bühne.
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