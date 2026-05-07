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Lage spitzt sich zu

Hagelgefahr! Unwetter ziehen über Österreich

Österreich
07.05.2026 19:35
Die Unwetterkarte zeigt am Donnerstagabend in mehreren Bundesländern Rot: Vor allem in Kärnten ...
Die Unwetterkarte zeigt am Donnerstagabend in mehreren Bundesländern Rot: Vor allem in Kärnten und der Steiermark drohen heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Donnerstagabend spitzt sich die Wetterlage in Österreich weiter zu: Die aktuelle Warnkarte der österreichischen Unwetterzentrale (uwz) leuchtet großflächig rot, orange und gelb. Besonders betroffen sind Kärnten und die Steiermark, wo heftige Gewitter samt starkem Hagel drohen.

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Auch in Niederösterreich und dem Burgenland müssen sich die Menschen auf Unwetter und eventuell auch Hagelschauer einstellen. Vorwarnungen gelten zudem für Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Meteorologen warnen vor lokalen Starkregen, stürmischen Böen und teils intensiver Blitzaktivität.

Die Gewitter ziehen laut Prognose vom Donnerstagnachmittag bis in die Nacht auf Freitag durchs Land. Erst in den Nachtstunden sollen letzte Schauer und Gewitter rasch abklingen. Danach beruhigt sich die Wetterlage vorübergehend, die Nacht verläuft vielerorts trocken und aufgelockert.

Am Freitag zeigt sich das Wetter bereits wieder deutlich freundlicher: Nach einzelnen Restwolken dominiert tagsüber häufig der Sonnenschein. Nur über den Alpen können sich am Nachmittag vereinzelt kurze Schauer oder Gewitter bilden.

Worauf bei Unwettern zu achten ist:

  • Lose Gegenstände auf Balkon, Terrasse oder im Garten sichern
  • Autos nach Möglichkeit in Garagen oder unter Dächer stellen – Hagelgefahr!
  • Während Gewittern Wälder, freie Flächen und Gewässer meiden
  • Keller und Abflüsse kontrollieren – lokal kann Starkregen auftreten
  • Wetterwarnungen laufend beobachten und unnötige Fahrten vermeiden

Doch die Wetter-Achterbahn geht weiter: Auch am Samstag entstehen über dem Bergland erneut Quellwolken. Besonders in Teilen Kärntens, der Steiermark sowie im Mühl- und Waldviertel sind am Nachmittag weitere Schauer und Gewitter möglich.

Österreich
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Bregenz
Wetterdaten:

Der Sonntag startet zwar sonnig, doch im Westen ziehen im Laufe des Tages wieder Wolken auf. Von Vorarlberg bis Salzburg und Oberkärnten sind einzelne Schauer und Gewitter einzuplanen, während es im Osten überwiegend freundlich bleibt.

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