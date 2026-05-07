Conference-League-Halbfinale in Konferenz LIVE

Für Glasner wäre es sein zweites Europacup-Finale, 2022 gewann er mit Eintracht Frankfurt die Europa League. Nach der Saison wird er Crystal Palace verlassen, der Conference-League-Titel wäre ein krönender Abschluss.

Für Crystal Palace wäre es indes das erste Europa-Cup-Endspiel, auf internationaler Bühne kam man noch nie so weit. National gewannen die Londoner mit Glasner in der vergangenen Saison erstmals den FA-Cup, zu Beginn der laufenden Saison holten sie gegen Meister Liverpool auch den Community Shield. Gegen Donezk blickt Glasner nach dem dominanten Auftritt positiv auf das Rückspiel. „Es herrscht ein unglaublicher Teamgeist und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir glauben an uns selbst“, wird er im Kicker zitiert. In der Premier League befindet sich Crystal Palace nur auf Rang 15, zuletzt verloren die Eagles mit 0:3 gegen Bournemouth.