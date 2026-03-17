Fluchtfahrzeug gestohlen: Jagd auf den „Radräuber“

Selten, aber doch – mit einem Banküberfall haben es die Kärntner Ermittler in den vergangenen Jahren nicht allzu oft zu tun. Der letzte datiert vom 8. November 2024 in Villach. Wo ein Täter samt Bombenattrappe erfolglos wieder von dannen gezogen war. Seitdem hatte kein Krimineller mehr in einem Geldinstitut sein Glück versucht – bis vor zwei Tagen. Und das zu einem schlauen – oder dummen – Zeitpunkt.