Yoga in der Hängematte und Liefermenü-Verkostung

Am Gesundheitstag können Menüs des Hilfswerk-Lieferservice verkostet werden. Arbeiten aus der Tagesstätte für Menschen mit Behinderung werden am Basar zum Kauf angeboten. Das Unternehmen Maierhofer stellt Pflegebehelfe aus. Das Rote Kreuz ist mit dem Blutspende-Bus dabei, der Verein Geben für Leben ruft zur Stammzellenspende auf. Sogar Aerial Yoga – eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tanz in einer Hängematte – kann jeder Besucher selbst ausprobieren. Informationen gibt es zum betreuten Reisen, zu Mobilitätsangeboten für Senioren bei den Stadtwerken und zu zahlreichen weiteren Gesundheits- und Lebens-Themen.