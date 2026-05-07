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Pflege & Wohlbefinden

Yoga in der Hängematte und Liefermenü-Verkostung

Kärnten
07.05.2026 20:01
Aerial Yoga – eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tanz in einer Hängematte – selbst ausprobieren ...
Aerial Yoga – eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tanz in einer Hängematte – selbst ausprobieren können Besucher beim Gesundheitstag des Hilfswerkes in Klagenfurt.(Bild: Hilfswerk Kärnten/Bernhard Knaus)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Aerial Yoga ausprobieren, Essen-auf-Rädern-Menüs verkosten, die Venenfunktion überprüfen lassen und Therapiebegleithündin Honey kennenlernen: Am Tag der Pflege, an dem das Hilfswerk Partner einlädt und seine Tore öffnet.

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Informationen über Angebote, die man selbst oder für Angehörige braucht, gibt es auf spannende Art am Dienstag, 12. Mai, beim Hilfswerk in Klagenfurt, wo zum Tag der Pflege allerlei für Gesundheit und Wohlbefinden auf dem Programm steht.

Am Gesundheitstag können Menüs des Hilfswerk-Lieferservice verkostet werden. Arbeiten aus der Tagesstätte für Menschen mit Behinderung werden am Basar zum Kauf angeboten. Das Unternehmen Maierhofer stellt Pflegebehelfe aus. Das Rote Kreuz ist mit dem Blutspende-Bus dabei, der Verein Geben für Leben ruft zur Stammzellenspende auf. Sogar Aerial Yoga – eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tanz in einer Hängematte – kann jeder Besucher selbst ausprobieren. Informationen gibt es zum betreuten Reisen, zu Mobilitätsangeboten für Senioren bei den Stadtwerken und zu zahlreichen weiteren Gesundheits- und Lebens-Themen.

Zitat Icon

Ein abwechslungsreiches Programm, viele Informationen und die Möglichkeit, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Partnern ins Gespräch zu kommen.

Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler

Ergänzt werden die Angebote durch Partner wie das Forum besser Hören, den Kärntner Seniorenbund, Wohin.or – Plattform für soziale Unterstützung, den Blinden- und Sehbehindertenverband, den Zivilschutzverband und die Merkur Versicherung.

Gesundheitsstraße für jedermann
Zudem kann jeder Besucher kostenlose Seh- und Hörtests, durchgeführt von den Firmen Pearl und Bloom, Venenmessungen durch die Firma Maierhofer und die Hilfswerk Kärnten-Gesundheitsstraße mit Cholesterin-, Blutzucker- und Blutdruckmessungen in Anspruch nehmen.

Wann? Wo? Was?

Am Dienstag, 12. Mai, öffnet das Hilfswerk Kärnten von 9 bis 15 Uhr die Türen seiner Landesgeschäftsstelle in Klagenfurt in der Waidmannsdorfer Straße 191 und lädt am Tag der Pflege zum Gesundheitstag ein. Information, Beratung und zahlreiche Angebote rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Wohlbefinden stehen auf dem Programm.

Keine Parkplatzsuche mit Shuttle-Dienst 
Zum Gesundheitstag können Besucher mit dem kostenlosen Shuttle-Service, der mit Unterstützung der Stadtwerke Klagenfurt eingerichtet wird, kommen:  Vom Stadion-Parkplatz (Schotterparkplatz) zum Hilfswerk und retour geht es von 8.20 bis 13 Uhr im  20-Minuten-Takt.

 

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