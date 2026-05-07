Hantavirus: Flugbegleiterin im Flieger infiziert

Auch in Singapur werden derzeit zwei Personen isoliert, die sich ebenfalls im Umfeld des Ausbruchs auf dem Schiff aufgehalten haben. Beide wurden im National Centre for Infectious Diseases getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde zeigen sie bislang nur geringe oder gar keine Symptome. Das Risiko für die Bevölkerung werde derzeit als gering eingeschätzt.