Wenn Kinder in Schulen zu Außenseitern werden

Aber liegt es nicht eher in der Verantwortung einer Stadtregierung, öffentliche Schulen so zu gestalten, dass sie für alle Schüler – ob katholisch, orthodox, ohne Bekenntnis oder muslimisch – eine gute Wahl bleiben? Zahlen dafür nicht auch viele Menschen, die in Österreich arbeiten, ihre Steuern? Jedenfalls zahlen sie nicht für Schulen, in denen die eigenen Kinder zu Außenseitern werden.